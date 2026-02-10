"Han är en djävul": Här konfronteras Epsteins "svenske" rekryterare

I de nyligen offentliggjorda Epstein-dokumenten förekommer namnet Daniel Siad tusentals gånger.

Mannen, en algerisk jude som är svensk medborgare och har arbetat som modellscout, misstänks ha haft en nyckelroll i kontakterna mellan Jeffrey Epstein och unga kvinnor och flickor i Europa.

Fransk public service har nu efter ett år av försök lyckats lokalisera honom i Paris. Ett första konfrontationsförsök urartade och tv-teamets utrustning förstördes när medarbetarna attackerades av personer i Daniel Siads närhet.

Några timmar senare tog han själv kontakt med journalisterna per telefon och gick med på att prata.

Han medger att han haft återkommande kontakter med Epstein och att han förmedlat kvinnor till honom, men förnekar att han känt till något sexuellt våld.

– Jag har aldrig haft problem med att någon av flickorna som varit hemma hos honom har sagt: "Han våldtog mig!" eller något sådant, säger Siad.

Flera kvinnor vittnar dock om en helt annan bild. En tidigare modell berättar att hon via Daniel Siad fördes samman med Epstein i Paris, men valde att avbryta kontakten. Andra kvinnor uppger att de skickats till Epsteins bostäder, både i Frankrike och i USA.

En kvinna som förhörts av fransk polis beskriver hur Siad enligt henne fungerade som rekryterare.

– Ja, och jag tror att det inte bara var för Epstein, utan för andra viktiga personer, säger hon i förhör.

Själv säger Daniel Siad att han litade på Epstein och beskriver honom som övertygande och världsvan.

– Han missbrukade mitt förtroende. Han var en gentleman som kunde snacka, en diplomat. Jag hade aldrig anat att han var farlig, säger han.

Samtidigt tar han avstånd från Epstein och kallar honom för en sexförbrytare.

– Jag är inte här för att försvara en pedofil. Han är en djävul, säger Daniel Siad.