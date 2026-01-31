© Vita huset
I FBI-dokumenten beskrivs Donald Trumps om en nickedocka – inte åt Ryssland – utan åt Israel och sin judiske svärson Jared Kushner.

FBI-dokument: Trump utpressad av Israel – låter Kushner styra allt

Publicerad 31 januari 2026

Utrikes. I de nysläppta Epstein-dokumenten förekommer FBI-uppgifter om att Donald Trump skulle vara helt i händerna på Israel, som ska ha skaffat sig utpressningsmaterial på Trump genom sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Enligt de obekräftade uppgifterna ska svärsonen Jared Kushner ha varit den som i själva verket styrde den tidigare Trump-administrationen.

I nysläppta FBI-dokument kopplade till den avlidne finansmannen Jeffrey Epstein förekommer långtgående uppgifter om att USA:s president Donald Trump ska vara komprometterad av Israel.

Enligt uppgifterna ska komprometterande material ha samlats in genom Epstein och använts för att påverka Trumps politiska beslut under den första Trump-administrationen.

Uppgifterna återfinns i ett så kallat FD-1023-dokument från 2020. Det är en FBI-rapport som sammanfattar vad en konfidentiell källa uppgett för en FBI-handläggare och innebär i sig inte att uppgifterna är verifierade.

I dokumentet hävdar källan att Epstein inte bara var en frifräsande finansman. Han ska enligt uppgifterna ha haft kopplingar till underrättelsetjänster.

Epstein ska ha ”tillhört både amerikanska och allierade underrättelsetjänster”. Han ska även ha haft en nära relation till Israels underrättelsetjänst Mossad.

Källan skriver att Epstein användes för att samla in komprometterande material om inflytelserika personer. Detta ska i sin tur ha möjliggjort utpressning och politisk påverkan.

En central person i dokumentet är den judiske stjärnadvokaten Alan Dershowitz, tidigare professor vid Harvard. Dershowitz var en av Epsteins försvarare under den uppmärksammade rättsprocessen i Florida 2007–2008.

Enligt källan ska Dershowitz själv ha sagt att Epstein arbetade för underrättelsetjänster. I dokumentet framkommer även att israeliska företrädare "följde upp" samtal mellan Epstein och Dershowitz.

Kushner "den verklige makthavaren"
När det gäller Trump-administrationen pekar källan ut Trumps svärson Jared Kushner som den verkliga maktfaktorn i Vita huset. I dokumentet står att ”Kushner var hjärnan bakom organisationen och presidentskapet”.

Trump ska enligt uppgifterna i praktiken ha låtit Kushner styra och beskriver presidenten som passiv i avgörande frågor.

Kushner, gift med Trumps dotter Ivanka Trump, var formellt senior rådgivare. Han ansvarade bland annat för Mellanösternpolitiken där USA:s reservationslösa stöd till Israel ingår.

Enligt källan var Kushners inflytande kopplat till både ideologiska band till Israel och omfattande internationella affärsintressen. Särskilt fastighetsaffärer lyfts fram.

Källan hävdar vidare att Trump själv var särskilt sårbar för påtryckningar. I dokumentet anges att han var ”komprometterad”.

Detta ska enligt uppgifterna ha utnyttjats för att säkerställa politiska beslut som gynnade Israel. Trump beskrivs i dokumentet som ”helt i händerna på Israel”.

Inga av dessa uppgifter har bekräftats av FBI. Trump har förnekat otillbörliga kontakter med Epstein och avvisat påståenden om utländsk styrning.

FD-1023-dokumentet är inte heller ett facit om vad som verkligen hänt. Men det ger en inblick i vilka misstankar och teorier som cirkulerade inom amerikanska underrättelse- och rättsvårdande myndigheter under slutet av Trumps tidigare presidentperiod.

