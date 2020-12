Fem gånger fler covidpatienter i Skåne än i våras

Under måndagen rapporterades ytterligare 1.062 coronafall i Skåne, vilket gör att den totala siffran nu är uppe i 53.381 bekräftade fall.

Just nu vårdas 452 covidpatienter på skånska sjukhus, varav 46 personer på IVA. Under helgen lades ytterligare 31 personer in på sjukhus.

I våras var det som mest 91 patienter med corona på sjukhusen. Siffran har alltså ökat nästan fem gånger.

Sedan i fredags befinner sig Region Skåne i förstärkningsläge, vilket innebär att organisationen kraftsamlar för att på bästa sätt möta det oerhört ansträngda läget i sjukvården.

– Vi befinner oss i ett mycket allvarligt läge med många nya covid-patienter som behöver sjukhusvård och ett ansträngt bemanningsläge. Jag vill därför än en gång vädja till alla skåningar att ta sitt ansvar och följa restriktionerna så att vi kan hejda smittspridningen, säger regiondirektör Alf Jönsson i ett pressmeddelande idag.

Det totala dödstalet i Skåne är 616 personer.