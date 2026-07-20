Finsk EU-politiker portas från Storbritannien

Flyg och hotell var redan bokade och Sebastian Tynkkynen skulle bege sig till flygplatsen inom två timmar när beskedet kom: Hans närvaro i landet ansågs inte vara "till gagn för det allmänna bästa".

– Jag har just förbjudits att resa in i Storbritannien. Jag är folkvald ledamot av Europaparlamentet och var inbjuden att tala vid CPAC:s allra första konferens i Storbritannien, säger han i en video på sociala medier.

Tynkkynen företräder Sannfinländarna och tillhör partigruppen ECR i Europaparlamentet.

Han kopplar själv beslutet till sina uttalanden om massinvandring. Tynkkynen säger i en video på sociala medier att han under hela sin politiska karriär har försvarat flickor och kvinnor mot de hot som massinvandringen medför.

– För vissa, som Storbritanniens premiärminister Keir Starmer, är detta hatretorik. För mig är det helt enkelt vad alla politiker borde göra: ta itu med problemet, ändra lagstiftningen och skicka hem dem, säger han.

I was just banned from entering the UK.



Elected politician. Defender of girls and women.



Unbelievable. pic.twitter.com/j0UJqeueLV — MEP Sebastian Tynkkynen (@SebastianMEP) July 15, 2026

Tynkkynen konstaterar vidare att något är "allvarligt fel" i Storbritannien och att landet håller på att bli Europas värsta exempel på hur yttrandefriheten monteras ner. Han uppmanar britterna att byta politiskt ledarskap om de vill få ett bättre liv.

Flera andra utländska konservativa har stoppats från att resa till Storbritannien. I maj drogs den polske EU-parlamentarikern Dominik Tarczyńskis tillstånd in inför en stor demonstration i London.

"Det är så här kommunismen ser ut på 2000-talet", noterade Tarczyński då.

Han hotade också att dra Starmer inför rätta personligen.

"Jag kommer att stämma Starmer. Inte regeringen, inte inrikesdepartementet, utan Starmer personligen. När du har förlorat nästa val, kommunist, ses vi i domstol!"

Även den nederländska opinionsbildaren Eva Vlaardingerbroek, den amerikanske kommentatorn Joey Mannarino, Maga-profilen Valentina Gomez och den spanska politiska kommentatorn Ada Lluch stoppades inför demonstrationen i London.

Sebastian Tynkkynen var tidigare ledare för Sannfinländarnas ungdomsförbund och tog då ställning för SDU i den dåvarande konflikten mot SD-ledningen. Han varnade sitt moderparti för att samarbeta med SD om partiet inte följde demokratiska spelregler.