Flera civila döda när USA flyr Kabul

På bilder i sociala medier syns hur USA-personal avlossar skott mot afghaner som tagit sig in på startbanan och hur människor klamrar sig fast vid landningsstället på ett USA-plan som lyfter.

En senare video tycks visa hur en människa faller till marken från hög höjd, men den har inte bekräftats.

Pentagon bekräftar att amerikanska trupper skjutit mot civila men hävdar att det rörde sig om varningsskott som var nödvändiga.

– Skotten sköts enbart för att avvärja kaos, säger en tjänsteman till nyhetsbyrån Reuters.

Bilderna visar hur människor försöker klättra upp till gaten på en Airbus A340 utan att lyckas. En rullande amerikansk C-17 Globemaster syns på en annan bild med många människor som klättrat upp på planet men som ramlar av när planet börjar rulla.

Trots att några blir kvar lyfter planet, och en annan video tycks visa hur två personer störtar mot marken. Bildernas äkthet har dock inte kontrollerats.

Bilderna påminner om den klassiska bildserien "last helicopter out of Saigon", där en amerikansk befälhavare påstods ha sparkat undan en stege till USA-ambassadens hustak och ett antal lokalanställda sågs falla till marken. Bilden, som återgavs i flera historieböcker, var dock förfalskad.

I am really curious to know what the Biden administration thinks would be an irresponsible and disorderly withdrawal if this is meant to be a “responsible” and “orderly” one.



pic.twitter.com/Gx0I6s00PW

— Hasan Gözlügöl (@Hasan__Jan) August 16, 2021