Fullvaccinerad senator: Jag har covid-19

"Jag blev precis informerad av kongressläkaren att jag har testat positivt för covid-19 efter att ha vaccinerats", skriver Lindsey Graham på Twitter på måndagskvällen.

Han fortsätter:

"Jag började få influensaliknande symtom på lördagskvällen och gick till läkaren i morse."

Senatorn skriver vidare att han har milda symtom och att han kommer att sitta i karantän i tio dagar.

Lindsey Graham meddelar dock samtidigt att han är glad över att han har vaccinerat sig.

"Annars skulle mina symtom ha varit mycket värre", uppger han på Twitter.

