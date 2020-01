GP:s fräcka bluff efter Fria Tiders korrekta avslöjande: "Ahmadzai felaktigt uthängd"

Göteborgs-Posten, som avslöjades med att ha fått tips om Ahmadzais bidragsfusk redan i januari 2017 men struntat i det, har nu skrivit en egen artikel där det hävdas att Fria Tider felaktigt hängde ut Ahmadzai som en bidragfuskande utländsk toppolitiker som är skenskriven i Sverige. Men uppgifterna är korrekta, säger Fria Tiders chefredaktör Widar Nord.

Stämmer det inte att Razaq Ahmadzai har gått på bidrag i Sverige medan han bor i Afghanistan?

– Jo. GP:s linje är "han har inte gått på bidrag, utan gått på Försäkringskassan". Det är trams. Bidrag som bidrag.

Enligt GP saknar Fria Tider belägg för att Ahmadzai bor i Afghanistan och är 58 år gammal. I hans afghanska pass står det 63 år.

– Det passet har jag också sett. Men i sin valkampanjvideo säger han att han är född i mars ("hamal") år 1340, vilket innebär mars 1961 i den västerländska kalendern. Han säger även att han har flyttat hem till Afghanistan och numera driver sina företag där, samt att hans avsikt är att bo där resten av livet. GP låtsas som att denna video inte finns eftersom de – sitt miljardstöd från staten till trots – inte anser sig ha råd att översätta den. Vi har dock fått den översatt av två översättare som oberoende av varandra har bekräftat innehållet. Det är möjligt att han ljuger i videon, men det är mer troligt att hans afghanska är baserat på felaktiga uppgifter i hans svenska främlingspass eller motsvarande, då det är allmänt känt att afghanska pass har låg trovärdighet såväl hemma som internationellt.

GP skriver att Ahmadzai inte är någon toppolitiker, som Fria Tider påstått, och att han inte är vice partiledare för Grön Trend.

– Vi har noterat att Grön Trend dementerat att han är vice partiledare eftersom utländska medier påstått att han är det, medan vi skrev att han var chef för valkampanjen och ingår i partiledningen, vilket är korrekta uppgifter. Han säger ju själv till GP att det inte är uteslutet att han blir minister i den nya regeringen, och det kan han nog bli nu när har han en stor svensk statsfinansierad tidning som sätter hela sin trovärdighet på att han blev felaktigt utpekad som bidragsfuskare av oss. Det är ju bara svenskar som kan kontrollera att GP:s artikel saknar substans, och när två svenska tidningar skriver olika saker ska han ju rimligen ha "the benefit of the doubt".

Pensionen då? GP skriver att han själv stoppade utbetalningarna av pension så fort modern dött. Varför skulle han göra det om han försökte fuska med moderns pension?

– GP lyfter fram detta för att vilseleda. Vad vi vet, och visste då, var att han hade tagit sin mor till Afghanistan 2016 och bosatt henne där, medan han skötte hennes ekonomi och disponerade hennes bankkonto där det fortfarande strömmade in svenska pensionsutbetalningar. Detta utgör ett solklart fall av bidragsbrott eftersom det handlar om garantipension som man bara har rätt till när man bor i Sverige.

Men GP lyfter ju fram att han själv anmälde att modern dött. Det gör man väl inte om man vill fuska?

– Jo, han fuskade precis så länge han kunde. Det är irrelevant och det är oseriöst av GP att lyfta fram detta utan att ta med mitt bemötande av den uppgiften, som de fick. Mitt bemötande var, och är, att han gjorde sin anmälan först i januari 2017, alltså när Skatteverket redan hade startat en hemvistutredning och informerat honom om att man kommer att skriva ut modern ur Sverige. När hon skrivs ut upphör garantipensionen automatiskt. Vår källa uppgav att Ahmadzai och modern undanhållit flytten för Skatteverket och att myndighetens utredning var en följd av tips från källan. Vi kontrollerade uppgiften med chefen på Skatteverkets folkbokföringsenhet som bekräftade att utskrivningen inte var en följd av en flyttanmälan utan av en utredning som myndigheten dragit igång. Ahmadzai har alltså inte "stoppat utbetalningarna" av pensionen, utan det gjorde Skatteverket. Ahmadzais anmälan om att modern dött, som GP lyfter fram som bevis på hans goda avsikter här, är bara ett uppenbart försök att snygga till det hela i efterhand och sopa igen spåren. Hans anmälan sammanfaller med tidpunkten då Skatteverket enligt 25 § förvaltningslagen måste ha informerat om sitt kommande beslut att skriva ut modern. Det är alltså när han redan är avslöjad och förstår att det ändå inte blir någon mer pension som han "stoppar utbetalningarna".

Hur mycket pension fuskade han till sig då?

– Själv hävdar han ju i GP att hans mor aldrig flyttade utan bara besökte Afghanistan och råkade dö där under ett tillfälligt besök, men samtidigt påstår han i samma GP-intervju att han var "en av de som lämnade uppgifter" till Skatteverket om att modern lämnat Sverige. Hur går det ihop? Och varför tycker inte GP att det kan vara på sin plats med en kritisk fråga till honom efter dessa två uppenbart motstridiga uppgifter? Enligt våra uppgifter fanns modern i Afghanistan i alla fall sedan våren 2016, medan polisens uppgifter, som även GP återger, var att hon fanns där redan hösten 2016. Oavsett vilket har runt 12.200 kronor i månaden försvunnit i mellan ett halvår och ett år fram till februari 2017. Det är givetvis ett bidragsbrott som ska lagföras och inte bortförklaras.

Så det var inte ett enda fel i artikeln?

– Jo, den första publiceringen antydde att pensionsutbetalningarna pågick än idag, när bluffen blev avslöjad redan våren 2017. Detta är fel, och även om det är ett detaljfel i ett i övrigt korrekt avslöjande så försöker vi naturligtvis inte förklara bort det. Vi rättade det själva snabbt i den ursprungliga artikeln och skrev en rättelsenotering i slutet av artikeln. Det skedde för snart en månad sedan, men GP:s artikel idag avslöjar inga felaktigheter i vår artikel överhuvudtaget.