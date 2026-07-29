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Grammisvinnande rapparen Asme åtalas för våldtäkt

Publicerad 29 juli 2026 kl 13.18

Inrikes. Rapparen Asme, 29, åtalas för våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt efter en händelse på ett hotell på Södermalm. Han förnekar brott.

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Åtalet gäller en händelse under natten till valborgsmässoafton. I stämningsansökan står det att "målsäganden på grund av sömn och berusning befann sig i en särskilt utsatt situation och att hon under alla förhållanden inte deltog frivilligt".

Asme greps i Stockholm i maj, två dagar före ett planerat framträdande i Partille Arena, och häktades kort därefter. Konserten stoppades i sista stund – "av personliga skäl".

Åklagaren Paulina Pilati anser att bevisläget är gott. Hon har kallat fem vittnen som på olika sätt ska stödja kvinnans berättelse om händelsen. I utredningsmaterialet finns även bilder och skärmdumpar från kvinnans mobiltelefon.

Asme heter egentligen Asmerom Tsigabu och har bland annat tilldelats en Grammis i kategorin årets hiphop. Hans låtar har tiotals miljoner spelningar på Spotify.

Målet tas upp av Stockholms tingsrätt i mitten av augusti.

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