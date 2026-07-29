Grammisvinnande rapparen Asme åtalas för våldtäkt

Åtalet gäller en händelse under natten till valborgsmässoafton. I stämningsansökan står det att "målsäganden på grund av sömn och berusning befann sig i en särskilt utsatt situation och att hon under alla förhållanden inte deltog frivilligt".

Asme greps i Stockholm i maj, två dagar före ett planerat framträdande i Partille Arena, och häktades kort därefter. Konserten stoppades i sista stund – "av personliga skäl".

Åklagaren Paulina Pilati anser att bevisläget är gott. Hon har kallat fem vittnen som på olika sätt ska stödja kvinnans berättelse om händelsen. I utredningsmaterialet finns även bilder och skärmdumpar från kvinnans mobiltelefon.

Asme heter egentligen Asmerom Tsigabu och har bland annat tilldelats en Grammis i kategorin årets hiphop. Hans låtar har tiotals miljoner spelningar på Spotify.

Målet tas upp av Stockholms tingsrätt i mitten av augusti.