© NABU/EPP
 

Här hittar de högar med pengar på Tymosjenkos kontor – svensk media mörkar helt

Scrolla för video...

Publicerad 15 januari 2026 kl 18.01

Utrikes. Ukrainas tidigare premiärminister Julia Tymosjenko har delgivits misstanke om mutbrott. Misstankarna gäller ett system för återkommande betalningar i utbyte mot röster i parlamentet, Verchovna Rada. Men i svensk media är det helt tyst om skandalen.

Dela artikeln

Det är Ukrainas nationella antikorruptionsbyrå och den specialiserade antikorruptionsåklagaren som utreder ärendet, rapporterar Kyiv Independent.

Enligt myndigheterna ska Tymosjenko, som leder det liberala partiet Fäderneslandet, ha tagit initiativ till ett nytt mutsystem efter att flera ledamöter från president Volodymyr Zelenskyjs parti i december pekats ut för att ha tagit emot pengar i samband med omröstningar i parlamentet.

Trots det spektakulära tillslaget och Tymosjenkos mångåriga tunga position i ukrainsk politik mörkas skandalen i svensk media. Inga etablerade svenska medier har rapporterat om misstankarna mot Tymosjenko, bortsett från den (egentligen danska) oberoende nyhetssajten Dagens. Detta samtidigt som de svenska politikerna fortsätter att ösa skattemiljarder över sina kollegor i Kiev.

Utredarna beskriver upplägget som långsiktigt och strukturerat, med förskottsbetalningar och tydliga instruktioner om hur berörda ledamöter skulle agera vid voteringar. I vissa fall ska det även ha handlat om att avstå från att rösta eller att inte delta alls.

Antikorruptionsmyndigheterna har också offentliggjort material som enligt dem visar hur Tymosjenko instruerat en parlamentsledamot i konkreta röstfrågor, bland annat kring avsättningar och utnämningar av ministrar och andra höga tjänstemän.

En video visar också hur utredare plockar fram stora sedelbuntar inne på Tymosjenkos kontor medan hon sitter bredvid och ser på:

Under tisdagen den 13 januari genomfördes husrannsakningar i Fäderneslandets partilokaler. Dagen därpå bekräftade Tymosjenko själv tillslagen i ett inlägg på sociala medier och hävdade att de saknade laglig grund.

"De hittade ingenting, så de tog bara mina arbetstelefoner, parlamentariska handlingar och personliga besparingar, allt fullt deklarerat", skrev hon och tillade:

"Jag avvisar kategoriskt alla absurda anklagelser."

Hon antydde samtidigt att utredningen är politiskt motiverad och kopplad till ett kommande val.

Julia Tymosjenko var Ukrainas premiärminister 2005 samt 2007–2010 och har tidigare varit en älsklingsfigur bland västerländska politiker och journalister. Hennes liberala parti har i dag 25 mandat i parlamentet.

Hon deltog den 13 januari i omröstningen om en större regeringsombildning, som genomfördes efter den omfattande korruptionsskandal som avslöjades vid det statliga kärnkraftsbolaget Energoatom hösten 2025.

Enligt utredarna finns det i nuläget ingen känd direkt koppling mellan det misstänkta mutupplägget i parlamentet och Energoatom-affären.

Asylaktivist riskerar 25 års fängelse

51-åringen försörjer sig på sin godhet. Men nu är det slut på det hela.0 Plus

Är det här Hitler – tio år efter hans död?

CIA jagade naziledaren i Sydamerika – långt efter "självmordet" i bunkern. Det visar hemliga dokument som nu för första gången offentliggörs.0 Plus

Bubblan Sverige

Två miljoner svenskar försörjer resten

Skandalsiffror över andelen skattefinansierade invånare i ny rapport. Nästan ingen i landet har ett hederligt – icke skattefinansierat – jobb.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Åklagaren kräver sex månaders fängelse för Sonesson (M)

Tackade nej till invandrare. Nu riskerar Staffanstorps-basen få skaka galler.0 

Ekonominyheter

Guld- och silverpriser på nya rekordnivåer

Tillgångarna fortsätter att rusa.. Spänningar mellan Trump och Fed driver på.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.