Här släpar judiske rektorn iväg student med Palestinaflagga

Enligt Sydsvenskan stormade rektor Martin Roth scenen och hindrade fysiskt en elev från att hålla upp en Palestinaflagga.

Rektorn ska ha pressat sin underarm mot elevens bröst eller hals, slitit flaggan ur elevens händer och dragit ner eleven från scenens trappa.

Händelsen filmades och videon har på sociala medier fått internationell spridning av Palestinaaktivister.

Students at Borgarskolan in Malmö, Sweden wave Palestinian flags during their celebration before the principal rushes the stage violently and snatches the flag away. pic.twitter.com/T2H8Sp58Y8

