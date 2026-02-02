"Hon förespråkar folkmord": Elon Musks attack mot spansk politiker som hyllar folkutbytet

Spaniens socialistiska regering har beslutat om en kuppartad amnesti för omkring 500.000 illegala invandrare.

Parlamentet och oppositionen rundas genom att politikerna använder sig av ett kungligt dekret.

Irene Montero, som tillhör det invandringsvänliga vänsterpartiet Podemos, nöjer sig dock inte med detta. Hon kräver att de illegala invandrarna snabbt bör ges medborgarskap och att lagen ändras så att de dessutom kan delta i val.

I ett tal i Zaragoza inför regionvalen i Aragonien gick hon ännu längre och hyllade det hon kallade för "teorin" om folkutbytet.

– Jag hoppas på teorin om folkutbyte. Jag hoppas att vi kan sopa bort fascister och rasister ur det här landet med invandrare. Oavsett hudfärg, vare sig de är kineser, svarta eller bruna, sade Irene Montero.

🇪🇸 | The leader of the Spanish far-left admits at an event that she is in favor of replacing the native population with foreigners to alter voting dynamics:



«I hope for 'replacement theory,' I hope we can sweep this country of fascists and racists with immigrants. Whatever their… pic.twitter.com/f4vzpGx7jn — ʜᴇʀQʟᴇs ᴇɴɢ (@Herqles_eng) January 31, 2026

Uttalandet fick snabbt spridning och har mött hård kritik, även utanför Spanien. Elon Musk reagerar på X med orden:

"Hon förespråkar folkmord. Fullständigt förkastligt."

Montero riktade i samma tal skarp kritik mot högerpartier, bland annat Vox och partiledaren Santiago Abascal, som hon beskrev som ”rasistiska” och ”invandringsfientliga”.