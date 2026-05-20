Ingen utvisning efter våldtäktsdygn med "jag e hora"-tatuering

Domen meddelades av Gävle tingsrätt på fredagen. Mannen, som är i 35-årsåldern, döms för våldtäkt, grov misshandel, grovt olaga hot, olaga frihetsberövande och olaga tvång.

Den arabiska mannen greps och häktades i början av mars efter ett ovanligt rått och utdraget övergrepp mot en svensk kvinna.

I åtalet, som Fria Tider tidigare har rapporterat om, beskrevs hur kvinnan hölls kvar i en bostad i Gävle under omkring 17 timmar mellan den 5 och 6 mars. Hon ska då ha hindrats från att lämna lägenheten genom hot och våld.

Mannen ska ha slagit henne i ansiktet, tagit stryptag, kastat henne till marken och misshandlat henne med en stekpanna. Han döms också för att ha utsatt henne för strypvåld och våldtäkt.

Under övergreppet tatuerade han kvinnan på flera ställen – bland annat med texten "jag e hora" på hennes vänstra ben.

– Han skriver om tre till fyra gånger så det skulle synas. Jag ber honom sluta flera gånger men han bara fortsätter. Han säger att alla ska veta att jag är en hora, berättar kvinnan i förhör.

Mannen döms också för grovt olaga hot. Polisen skriver att han uttalade dödshot mot kvinnan samtidigt som han höll en kniv mot hennes hals.

Kvinnan berättade också att han urinerade på henne och tvingade henne att slicka upp urin medan han höll i en kniv.

– Du är ett äckel, sade han medan kvinnan slickade upp urinet, berättar hon i förhör.

Vid ett annat tillfälle ska han ha filmat när han urinerade på henne. Han utförde också andra synnerligen kränkande handlingar som han filmade.

Våldtäkten gällde enligt åtalet bland annat att han tvingade kvinnan till ett utdraget oralt samlag.

– Han sa att han tycker det är skitnajs när jag blir knullad i munnen tills jag spyr, säger kvinnan.

Bakgrunden till våldet ska enligt den tidigare rapporteringen ha varit att mannen anklagade kvinnan för otrohet.

Han nekade till brott och hävdade bland annat att kvinnan själv bett honom urinera på henne och tatuera in texten på benet. Den förklaringen köpte inte tingsrätten.

Utöver fängelsestraffet ska mannen betala 565.000 kronor i skadestånd till kvinnan. Eftersom han har svenskt medborgarskap går det inte att utvisa honom med politikernas nuvarande lagstiftning.