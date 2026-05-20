Tidöbluffen: Nästan alla enkla jobb undantas från lönekrav

Från den 1 juni höjs huvudregeln för arbetstillstånd från 80 till 90 procent av medianlönen. Det innebär ett krav på 33.390 kronor i månaden för den som kommer till Sverige som "arbetskraftsinvandrare".

När regeringen presenterade förslaget i höstas presenterades det som något som skulle minska invandringen leda till en liten och slimmad "högkvalificerad arbetskraftsinvandring".

– Sverige går från att vara ett land för främst asylrelaterad invandring till den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen, sade migrationsminister Johan Forssell (M).

Men i dag presenterade Tidöregeringen en omfattande lista på undantagsyrken där en lägre nivå ska gälla. Där räcker det med 75 procent av medianlönen, vilket motsvarar 27.825 kronor i månaden.

– Det finns vissa bristyrken som fyller en väldigt viktig funktion i vårt samhälle, där vi i dag saknar tillräcklig kompetens. Det är ju ett faktum. Det är av den anledningen som regeringen har fattat beslut om de här undantagen, säger migrationsminister Johan Forssell (M) på en pressträff.

Flera av yrkena finns inom vård och omsorg. Det handlar bland annat om undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende, undersköterskor inom habilitering, undersköterskor på vård- och specialavdelning, undersköterskor på mottagning, barnsköterskor, ambulanssjukvårdare och vårdbiträden.

Även it-yrken, tekniska yrken, industrijobb, skogsarbete, jordbruk och livsmedelsindustri omfattas.

Samtidigt utesluts två andra yrken helt från möjligheten till arbetstillstånd, oavsett lön. Det gäller personliga assistenter och bärplockare i skog.

Regeringens lista gör skillnad på "bärplockare i skog", som stoppas helt, och den bredare kategorin "bärplockare och plantörer m.fl.", som tvärtom finns med bland undantagen från det höjda lönekravet.

Enligt regeringens underlag görs även särskilda undantag för anställda hos startupbolag inom tech eller "life science", vissa legitimationsyrken, nyutexaminerade studenter och massflyktingar från Ukraina.

Förordningsändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 juni 2026.

De 27 yrkena är:

Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik

Laboratorieingenjörer

Drifttekniker, it

Supporttekniker, it

Systemadministratörer

Nätverks- och systemtekniker m.fl.

Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende

Undersköterskor, habilitering

Undersköterskor, vård- och specialavdelning

Undersköterskor, mottagning

Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur

Övriga djuruppfödare och djurskötare

Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift

Skogsarbetare

Svetsare och gasskärare

Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare

Underhållsmekaniker och maskinreparatörer

Distributionselektriker

Slaktare och styckare, m.fl.

Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri

Övriga maskinoperatörer inom livsmedelsindustri m.m.

Övriga drifttekniker och processövervakare

Förare av jordbruks- och skogsmaskiner

Bärplockare och plantörer m.fl.

Barnsköterskor

Ambulanssjukvårdare

Vårdbiträden