Invandrargäng misshandlade pojke på 17 maj – media anklagas för censur

Händelsen inträffade i centrala Bergen den 17 maj, i samband med flera våldsincidenter vid Burger King.

Enligt polisen blev en 17-årig pojke som beskrivs som rysk slagen blodig i ansiktet. Flera ungdomar i 18- till 20-årsåldern ska ha hunnit lämna platsen innan polis kom dit.

Bergensavisen publicerade en video med gängmisshandeln på Facebook. Det framgick av bilderna att gärningsmännen var invandrare och offret vit – något som man inte fick veta om man läste lokaltidningens rapportering om händelsen.

En 17 år gammel gutt (russ) skal ha blitt slått ned og sparket mens han lå på bakken under feiringen i Bergen. Hendelsen skal være fanget på video, men opptaket ble senere fjernet av Bergensavisen (BA). Nå reagerer mange kraftig på det som skal ha…

Senare togs klippet helt bort från Bergensavisen Facebooksida och fanns sedan enbart att se bakom betalvägg.

Detta har lett till anklagelser om censur och mörkläggning. Bloggen Rabulisten jämför rapporteringen med hur Bergensavisen tidigare hanterade den uppmärksammade Hamse Ali-bluffen i Bergen.

I september 2024 publicerade tidningen en större artikel där Hamse Ali hävdade att han hade utsatts för en rasistiskt motiverad misshandel i Nygårdsparken. Ali påstod bland annat att han hade kallats "jävla svarting" innan "sex vita män" gick till attack mot honom och slog honom blodig.

Bergensavisen beskrev händelsen som "rasistiskt våld".

Senare framkom dock att överfallet aldrig hade ägt rum. Bergensavisen tvingades lägga in en rättelse där tidningen medgav att det var bevisat att den misshandel Ali beskrivit aldrig hade skett.

Trots det fick de ursprungliga rasismanklagelserna stor spridning.

Bergensavisen har efter den nya kritiken åter gjort våldsvideon från 17 maj tillgänglig i gratisdelen, med mindre ändringar. I stället för "pojkarna" kallas gärningsmännen nu "pojkar eller män".