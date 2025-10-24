© X/Åsted Norge/Facebook
Neuropsykologen och vänsteraktivisten Knut Dalen, till vänster, höll låda om "falska minnen" under rättegången.

Frias efter lögn om rasistattack – psykolog vittnade om "falska minnen"

Publicerad 24 oktober 2025 kl 10.53

Utrikes. Hamse Ali, 24, åtalades i Norge efter att ha ljugit om att han blivit brutalt gängmisshandlad av "sex vita män" som kallade honom "jävla svarting" och "jävla neger". Men nu begär åklagaren att han ska frias – efter att en vänsterpsykolog trätt fram som expertvittne och slagit fast att det kunde handla om "falska minnen" snarare än om en vanlig lögn.

Dela artikeln

Förra hösten rapporterade norska medier om ett hiskelig rasistattack i Nygårdsparken i Bergen.

Hamse Ali berättade att han plötsligt blivit angripen av "sex vita män" som ropade rasistiska slagord och slog honom blodig.

Händelsen väckte stor uppståndelse i media och en bild på Hamse Alis blodiga ansikte publicerades av den norska motsvarigheten till "Efterlyst", "Åsted Norge".

Den norska vänstern tog tillfället i akt att anordna "fackeltåg mot rasism" och liknande. 270.000 norska kronor samlades in från allmänheten till det påstådda offret.

Men när polisen undersökte saken visade det sig snabbt att historien var påhittad, vilket man kunde sluta sig till bland annat med hjälp av data från en elsparkcykel.

I själva verket hade Hamse Ali vid tillfället en alkoholhalt på 1,1 promille, uppmätt på akuten, och han ska ha kraschat i 25 kilometer i timmen i en nedförsbacke i stadens centrum.

Ali åtalades för falskt larm.

Men nu lägger åklagaren ned åtalet och begär frikännande – med hänvisning till att Ali kan ha drabbats av ”falska minnen”.

Bakom bedömningen står neuropsykologen och vänsteraktivisten Knut Dalen, som vittnade som expert i rätten. Han är professor emeritus i klinisk neuropsykologi och känd för sina politiska inlägg på sociala medier. På X har han bland annat delat videor där Donald Trump beskrivs som ”senil” och inlägg som anklagar Fremskrittspartiets ledare Sylvi Listhaug för att föra ”Breivik-retorik”, skriver Document.no.

År 2020 skrev han: ”Ja, det blev ordning på saker och ting när Fremskrittspartiet äntligen lämnade regeringen.”

Dalen utsågs till sakkunnig i målet och lade fram en rapport som drog slutsatsen att Ali kan ha lidit av minnesförlust och "falska minnen" till följd av alkohol och huvudskada.

– Hjärnan är sårbar, och förändringar i minnet är helt naturliga, även utan påverkan från huvudtrauma eller alkohol, sade Dalen i rätten.

Han definierade ett falskt minne som "ett minne man har av något som visar sig inte ha hänt".

Dalen hävdade att Ali – som flera gånger bröt ihop under rättegången – verkade trovärdig och saknade motiv att hitta på ett rasistiskt överfall.

Åklagaren hänvisade till Dalens utlåtande och konstaterade att även om Alis berättelse bevisligen är felaktig finns det rimligt tvivel om huruvida han insåg det själv.

Hamse Ali kommer därför av allt att döma att frias.

– Han är väldigt lättad, sade hans försvarare Anette Askevold till BT efter förhandlingen.

