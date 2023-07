IQ-pionjären Richard Lynn är död

Richard Lynn var professor i psykologi vid University of Ulster och en pionjär inom att utveckla och förbättra metoder för att mäta intelligens.

Hans arbete på detta område har bidragit till utvecklingen av noggranna och tillförlitliga intelligenstester som sedan har använts vid omfattande studier runt om i världen.

Lynn utforskade intelligensens roll i olika aspekter av mänskligt beteende och prestationer. Hans forskning sträckte sig från studier om intelligensens påverkan på utbildning och arbetsprestationer till dess samband med sociala och ekonomiska faktorer.

Genom sina internationella studier hjälpte Richard Lynn hjälpt till att kasta ljus över skillnader i genomsnittlig intelligens mellan olika folkslag. Tillsammans med den framlidne finske professorn Tatu Vanhanen skrev han de mycket uppmärksammade böckerna IQ and the Wealth of Nations (2002) och IQ and Global Inequality (2006).

Lynn och Vanhanen kunde i böckerna visa det starka sambandet mellan den genomsnittliga IQ-nivån i ett land och landets ekonomiska framgångar. Eftersom IQ till större del styrs av gener målas en dyster bild upp rörande möjligheterna för länder i tredje världen att utveckla välmående samhällen.

I senare studier har han också visat hur det finns betydande IQ-skillnader inom länder, till exempel mellan södra respektive norra Italien och Spanien. Detta förklaras av att den inhemska befolkningen i de sydliga delarna av dessa länder har stora inslag av gener från bland annat arabvärlden och därmed betydligt lägre intelligens.

Richard Lynn har fått utstå hårda attacker från vänsterliberalt håll. Snarare än att peka ut fel i hans forskning har angreppen gått ut på att utmåla honom som "rasist" och liknande och försöka avplattformera honom.

År 2018 drog University of Ulster in hans emeritus-titel efter krav från studenter som anklagade honom för att vara "rasist och sexist".

Richard Lynn avled stilla den 17 juli, enligt vännen Edward Dutton. Han blev 93 år.