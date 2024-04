Ras och IQ mer tabu än pedofili och incest

I undersökningen har forskarna låtit ett representativt urval av den amerikanska befolkningen bedöma hur tabubelagda olika ämnen är.

Deltagarna fick själva ranka ämnena på en femgradig skala från "inte alls tabu" till "extremt tabu".

Högst upp på listan hamnade frågan "om vita européer av genetiska orsaker är smartare än svarta afrikaner".

Till och med frågorna om huruvida pedofili eller sex mellan syskon är skadligt visade sig vara mindre kontroversiella.

Bland de andra ämnen som ansågs mindre tabu än ras och IQ återfinns också teorier om att homosexualitet orsakas av bakterier, judisk nepotism som maktmedel och psykisk sjukdom hos transsexuella.

En av forskarna, Emil O. W. Kirkegaard, reflekterar kring resultatet på sin hemsida:

"Det verkar som om sociala tabun, särskilt sedan 1960-talet, har blivit starkare och mer enhetliga i takt med att mänsklighetens kollektiva vetenskapliga strävan blivit allt mer centraliserad. Detta har resulterat i att möjligheterna bedriva forskning om tabubelagda ämnen är små. Eftersom tabun inte nödvändigtvis återspeglar vad som är sant eller ej är detta en mycket allvarlig begränsning för den centraliserade vetenskapen."

