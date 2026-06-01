Iran avbryter samtalen med USA – på grund av Israel

Bakgrunden är att Iran anser att Israel har brutit villkoren för vapenvilan.

Den iranska sidan pekar särskilt ut Libanon, där Israel fortsätter att trappa upp sina attacker trots att Libanon skulle omfattas av vapenvilan i Mellanöstern.

"Med tanke på att den israeliska regimens attacker i Libanon fortsätter, och med hänsyn till att Libanon hade varit ett av villkoren för en vapenvila – som nu har brutits på alla fronter, inklusive i Libanon – pausar den iranska förhandlingsdelegationen samtal och textutbyten via medlare", uppger Tasnim.

Iran kräver enligt nyhetsbyrån att Israels krig mot befolkningarna i Gaza och Libanon stoppas omedelbart. Landet kräver också att den israeliska krigsmakten lämnar Libanon helt.

Enligt Tasnim kommer det inte att bli några nya förhandlingar "förrän Irans hållning i dessa frågor har tillmötesgåtts".

USA och Iran har den senaste tiden förhandlat indirekt via medlare om att förlänga vapenvilan. Några fredsförhandlingar är det inte tal om, utan samtalen handlar om att sätta formerna för framtida fredssamtal.

President Donald Trump har de senaste månaderna nästan dagligen uppgett att ett fredsavtal med Iran är mycket nära förestående. I synnerhet på fredagskvällar precis innan oljemarknaderna och börserna stänger har han kommit med detta besked – något som lett till anklagelser och misstankar om omfattande marknadsmanipulation styrt från Ovala rummet.

Tasnim uppger också att Teheran och dess allierade grupper i regionen nu har satt en "fullständig stängning av Hormuzsundet och aktivering av andra fronter" på dagordningen. Ett av områdena som nämns är Bab el-Mandeb vid Röda havet, där Iranstödda Huthirebeller i Jemen tidigare har angripit fartyg.