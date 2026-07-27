Iran pausar sina attacker

Den iranska arméns talesperson Mohammad Akraminia uppger att beslutet följer på den amerikanska pausen.

– De amerikanska attackerna fortsatte fram till för två nätter sedan, men under de senaste två nätterna har amerikanerna stoppat sina attacker. Vår strategi har i huvudsak byggt på vedergällning, och vi har också stoppat våra vedergällningsoperationer, säger han enligt The Guardian.

Donald Trump ska ha beslutat att ställa in nya angrepp efter varningar från ledande företrädare i administrationen och militären. Enligt Axios förklarade amiral Bradley Cooper för presidenten att USA nästan hade uttömt sin lista över mål och att fortsatta bombningar saknade mening utan en återgång till omfattande stridsoperationer.

Företrädare för Trumpadministrationen uppges samtidigt ha varnat för snabbt minskande lager av bland annat robotar av typen Patriot och kryssningsrobotar av typen Tomahawk.

USA utesluter dock inte nya angrepp, och så sent som i slutet av förra veckan meddelade Trump att han "överväger en massiv attack" mot Iran.

– Presidenten håller alla alternativ öppna, säger USA:s FN-ambassadör Mike Waltz i NBC-programmet Meet the Press.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu väntas träffa Trump i Vita huset på tisdagen. Netanyahu och Israel har angripit Washingtons förhandlingar med Teheran och sätter genom sina mycket inflytelserika agenter i USA hård press på Vita huset att fortsätta kriget.