Iran: USA använder araber som mänskliga sköldar

USA använder civila araber som "mänskliga sköldar" under det pågående kriget, enligt Irans utrikesminister Seyed Abbas Araghchi.

I ett inlägg på X skriver han att de amerikanska soldaterna har övergett sina baser.

"Sedan krigets början har amerikanska soldater flytt från militärbaser i gulfstaterna för att gömma sig på hotell och kontor. De använder gulfstaternas medborgare som mänskliga sköldar", skriver han.

Han uppmanar även hotell i regionen att säga nej till amerikansk militär logi.

"Hotell i USA nekar bokningar till officerare som kan utsätta gäster för fara. Hotell i gulfstaterna bör göra detsamma", skriver han.

Samtidigt bekräftar New York Times i en ny granskning att stora delar av USA:s styrkor flyttat från sina baser efter de iranska attackerna. Enligt tidningen har soldaterna tagit sin tillflykt till så kallade "alternativa" platser – däribland hotell och kontorslokaler.

Flera av baserna har skadats svårt under kriget, särskilt i Kuwait. Enligt NYT är vissa av baserna numera "mer eller mindre obeboeliga". Och missilattackerna från Iran fortsätter. Fria Tider rapporterade redan i början av kriget om hur angreppen då orsakat stor förödelse på baserna.

Iranska myndigheter uppmanar civila att rapportera var amerikanska soldater befinner sig.

"Vi är tvungna att identifiera och slå mot amerikanerna", uppger Revolutionsgardets underrättelsetjänst i ett meddelande.