Israellobbyn satsar rekordbelopp på att avsätta Thomas Massie

Totalt har annonsutgifterna inför tisdagens primärval i Kentucky passerat 32 miljoner dollar, enligt Politico.

Det gör valet till det dyraste primärval till representanthuset som hittills har registrerats av analysföretaget Adimpact.

Thomas Massie, som suttit i kongressen sedan 2012, utmanas av den Trumpstödde före detta Navy Seal-soldaten Ed Gallrein.

Massie hade tidigare en betryggande ledning men har nu blivit omkörd av utmanaren, som har ett knappt försprång i de senaste mätningarna.

Israellobbyn har riktat mycket aggressiva negativa annonser mot den libertarianska republikanen de senaste veckorna – något som tycks ha påverkat väljarna såsom planerat.

Massie har profilerat sig som motståndare till krig, bistånd och USA:s stöd till Israel. Han har också krävt att alla Epstein-dokument ska offentliggöras.

Detta har gjort honom till en huvudmåltavla för Israellobbyn, som inte tolererar några som helst avvikelser från det villkorslösa stöd för Israel som man kräver av samtliga kongressledamöter.

Enligt Massie själv inleddes försöket att avsätta honom efter att han sommaren 2024 intervjuats av Tucker Carlson och berättat att alla i kongressen utom han har en "egen barnvakt" från Israel-lobbyn som berättar för dem hur de ska rösta.

I en ny intervju med Carlson säger Massie att minst 95 procent av pengarna som samlats in till hans huvudmotståndare kommer från proisraeliska lobbygrupper.

– Pengarna kom inte från vanliga människor. De kom från miljardärer, och 95 procent av dem – minst 95 procent – har kommit från Israellobbyn, säger Massie.

Han pekar särskilt ut organisationerna Aipac, Republican Jewish Coalition, Christians United for Israel samt miljardärerna Miriam Adelson, Paul Singer och John Paulson. Ingen av dem kommer från Kentucky, konstaterar Massie – och Adelson är israelisk medborgare.

– Deras linje är mer krig, mer splittring, fler bomber och mer utländskt bistånd. Det är sådant jag har röstat emot. Så det verkliga skälet till att det här valet är ett allvarligt val, och att jag kan förlora, är att en utländsk lobby har finansierat det fullt ut i en omfattning som de aldrig tidigare har gjort i något republikanskt val, säger han.

Enligt Politico har RJC lagt över 4 miljoner dollar på annonser mot Massie, medan Aipacs super-PAC spenderat nästan 5 miljoner dollar.

I slutet av valrörelsen har Massie lagt fram ett lagförslag som skulle tvinga Aipac att registrera sig enligt lagen om utländska agenter, Fara.