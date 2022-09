"Jackie, är du där?" Här ropar Biden efter död kvinna

– Jackie, är du här? Var är Jackie? mumlade en synbart förvirrad Biden när han höll sitt öppningstal på Vita husets konferens om hunger.

Den 79-årige presidenten tittade ut i publiken och fortsatte:

– Hon skulle vara här.

Jackie Walorski, som Biden syftade på, var en ledamot i representanthuset och initiativtagare till konferensen. Hon avled dock i en bilolycka i augusti, något som fick stor uppmärksamhet.

I samband med Walorskis död skickade Joe Biden kondoleanser till hennes familj och beskrev sin uppskattning för hennes politiska arbete.

Dessutom hissade Vita huset flaggorna på halv stång för att hedra den avlidna kongresskvinnan.

Allt detta skedde alltså förra månaden.

Vita husets pressekreterare Karine Jean-Pierre fick senare på onsdagen en fråga om Bidens tabbe på en presskonferens. Hennes förklaring gick ut på att presidenten var uppfylld av tankar på den avlidna och att det här är sånt som händer.

– Jag tänker på John Lennon varje dag men jag går inte omkring och letar efter honom, invände dock en av reportrarna på plats.

NOW - White House says Biden had recently deceased Rep. Walorski "on top of mind" when he was seeking her out in the audience earlier today. pic.twitter.com/BRNix3Y0BY

— Disclose.tv (@disclosetv) September 28, 2022