Jämställdhetsministern: Andrew Tate är "en nyttig idiot"

I en intervju med Kvartal tar Nina Larsson tar upp Tate när hon får frågan vilka nätprofiler hon anser sprider skadliga mansideal.

– Det mest kända exemplet är förstås Andrew Tate. Han har nyligen rest till Ryssland, åkt stridsvagn och verkar väldigt imponerad. Han agerar som en form av nyttig idiot i det ryska machokomplexet. Det här är oerhört problematiskt, svarar hon.

Den feministiska ministern har gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att undersöka om svenska pojkar är tillräckligt feministiska och hur de påverkas av innehållet på nätet.

Arbetsmarknadsdepartementet beskriver manosfären som en miljö med "budskap om maskulinitet och relationer som bygger på starkt förenklade eller polariserade föreställningar, där kvinnor och tjejer kan framställas i negativa eller stereotypa termer".

Ministern hävdar att de stora nätplattformarnas algoritmer medvetet leder användare mot "extremistiskt" och polariserande innehåll eftersom de tjänar pengar på det. Samtidigt kan nätprofiler dra nytta av utvecklingen för att bygga följarskaror och tjäna pengar, säger hon.

– Vi i samhället har ett ansvar att erbjuda bättre svar än de självutnämnda nätprofiler som bygger karriärer på att göra unga män arga och ensamma. Vi ska inte lämna pojkarna åt manosfären, säger Nina Larsson till Kvartal.

Hon varnar för att "främmande makt använder könsbaserad desinformation för att skapa splittring". När hon tillfrågas om konkreta exempel kan hon dock inte lämna några sådana.

– Inte i dagsläget, säger Nina Larsson och förklarar att utredningen måste bli klar först.

När hon får en fråga om nätprofilen Clavicular, känd för begreppet "looksmaxxing", säger Nina Larsson att hon inte har följt honom "så mycket". Ministern meddelar dock att hon "tror" att även han ett exempel på en aktörer som "försöker nyttja algoritmerna och extremismen för sin egen framgång".