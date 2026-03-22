Uppgift: Ytterligare ett flygplan nedskjutet över Iran – statlig media

Publicerad 22 mars 2026 kl 11.28

Utrikes. Ett amerikanskt stridsflygplan typ F-15 har skjutits ned av Iran utanför ön Hormuz, uppger statliga iranska medier. Uppgifterna är inte bekräftade.

Planet ska ha skjutits ned utanför Hormuz, en 33 kvadatkilometer stor ö belägen i Hormuzsundet som hör till Iran.

"Ett av fiendens F-15-stridsflygplan sköts ner av iranska luftförsvarssystem nära Hormuzön efter att ha upptäckts över landets södra kust", rapporterar den iranska statens tv-kanal PressTV och public service-nyhetsbyrå ISNA vid 11.30-tiden på söndagen.

På videobilder som PressTV publicerar syns värmesignaturen av ett F-15 som träffas medan det filmas av en värme/IR elektrooptisk kamera.

Samma system användes förra veckan för att låsa på ett amerikanskt F-35 stealthplan som sköts ned av Iran men lyckades nödlanda på allierat territorium.

Uppgifterna om nedskjutningen är än så länge obekräftade men både USA och Israel använder F-15, som är ett konventionellt stridsflygplan utan stealth-teknik.

Att döma av videobilderna hade iranierna ändå ha haft nytta av sin elektrooptiska teknik, eftersom planet träffas utan att försöka göra någon undanmanöver, vilket piloter normalt försöker göra om de träffas av konventionell eldledningsradar.

Enligt kinesiska experter arbetar Irans system istället med passiv teknik, som inte syns i flygplanet.

– Det innebär att flygplanet inte får någon förvarning om en inkommande robot, säger den kinesiske militärexperten Wei Dongxu till South China Morning Post.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 242837213

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 242837214

Varnish cache server

Här skjuter Iran ned "osynliga" USA-planet – så gick det till

F-35 fullt synligt på iransk hi-tech-radar. Nu förklarar kinesiska experter bristerna hos hajpade flygplanet i asiatisk press. 

USA överväger lyfta sanktioner – mot Iran

Vita husets nya plan för att pressa ner oljepriserna.. "För att uttrycka det milt: det här är sinnesrubbat." 

