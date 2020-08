Kina varnar USA för global dollarkrasch

Inspektionens ordförande Guo Shuqing skriver i kommunistpartiets tidning Qiushi att världen kan stå på randen till en global finanskris om Feds åtgärder fortsätter.

"I det internationella penningsystemet, som domineras av dollarn, eroderar nu USA:s ohämmade penningpolitik med kvantitativa lättnader faktiskt förtroendet för den amerikanska valutan, vilket undergräver grunden för den globala finansiella stabiliteten och kommer att få otänkbara negativa följder. Tillväxtekonomier kan drabbas av importerad inflation, krympande tillgångar i utländsk valuta, instabil växelkurs och volatilitet på kapitalmarknaden. Det som är än mer allvarligt är att världen återigen kan stå på randen till en global finansiell kris", skriver Shuqing.

Shuqing påpekar att Kinas ledning har eftersträvat en politik för att breda folklager ska uppnå ett "måttligt välstånd" under ansvarsfulla former, det vill säga genom arbete och produktion. Politiken skiljer sig från den västerländska där maximalt välstånd genom minimalt arbete de facto har varit ett politiskt mål, inte minst för vissa röststarka generationer av väljare som har gynnats när centralbanker och politiker intervenerat på bostadsmarknaderna.

Spänningarna mellan USA och Kina har förvärrats denna sommar sedan Trump-administrationen förbjudit den Kina-ägda appen TikTok och stängt Pekings konsulat i Houston. USA har även infört sanktioner mot kinesiska företag och personer som knyts till operationen med kinesiska säkerhetsstyrkor i Hong Kong. Kina har svarat med att stänga USA:s konsulat i Chengdu och att införa sanktioner mot vissa amerikanska kongress­ledamöter.

Utvecklingen har satt stopp för återhämtningen på börsen och bidragit till ökade investeringar i säkrare tillgångar. Den utvecklingen fortsatte under tisdagsmorgonen när Stockholmsbörsen snabbt sjönk med 0,72 procent vid öppning medan krismetallen guld steg med 1 procent under samma morgon, till strax över 2.000 dollar per uns.