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Martin Kinnunen (SD).

Kinnunen: "Vi behöver så många svenskar som möjligt"

Publicerad 23 juli 2026 kl 09.28

Inrikes. SD-toppen Martin Kinnunen backar nu upp partikollegan Ludvig Asplings uttalande om att det finns för många icke etniska svenskar i Sverige.

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– Vi behöver så många svenskar som möjligt i samhället, sade Ludvig Aspling, Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson, förra veckan.

Kommentaren fälldes när Dagens ETC frågade honom om partiets förslag om återvandringsbidrag för svenska medborgare.

Utspelet har fått ministrar i Tidöregeringen att se rött. Biståndsminister Benjamin Dousa (M) blev rasande och krävde att bli accepterad som "100% svensk".

– Jag personligen känner mig rätt utknuffad. Jag har rötter från många delar av världen och etnicitetsmässigt finns det inte mycket Sverige överhuvudtaget men jag känner mig 100 procent svensk, sade Dousa.

SD-toppen och riksdagsmannen Martin Kinnunen avvisar däremot inte partikamratens resonemang. Han hänvisar till att SD vill se större sammanhållning i befolkningen.

Kinnunen uppger att han inte är insatt i detalj i vad Aspling har sagt, men säger att han inte blir upprörd av att höra det och förstår vad Aspling menar: att det behövs en hög grad av gemenskap i det svenska samhället.

Frågan ställs mot en formulering i SD:s principprogram från 2023. Där skriver partiet att "kollektiva egenskaper som hudfärg och etnicitet" är irrelevanta.

Kinnunen hävdar emellertid att etnicitet är ett vidare begrepp än enbart härkomst.

– Etnicitetsbegreppet är brett och inkluderar såväl språk som kultur. Så det är klart att vi behöver så många svenskar som möjligt i Sverige, säger han till Dagens ETC.

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