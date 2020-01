Komikern hyllas för "brutal roast" av Hollywood-eliten

Humor som verkligen är rolig har kanske blivit alltmer tunnsådd i traditionella medier. Ett undantag var dock Ricky Gervais "roast" under gårdagens Golden Globe-gala, som han själv ledde.

Han gick till skoningslös men skämtsam attack mot Hollywoods elit, som fyllde rummet.

– Många stora kändisar här ikväll. Jag menar, legender, ikoner. Bara vid det där bordet sitter Al Pacino, Robert de Niro, Baby Yoda... Oj, det var visst Joe Pesci.

– "Once Upon a Time... in Hollywood" var nästan tre timmar lång. Leonardo DiCaprio gick på premiären och efteråt var hans dejt för gammal för honom.

Gervais framhävde att ingen längre går på bio, eftersom Hollywoods filmer blivit så dåliga och präglas av superhjältefilmer och remakes. Alla kollar på Netflix i stället, sade han.

Att titta på serien "Afterlife", som handlar om en man som försöker ta livet av sig, är roligare än att titta på Globen Globe, menade komikern.

– Det kommer en säsong två, så uppenbarligen tog han inte livet av sig... precis som Jeffrey Epstein. Håll käften. Jag vet att han var er vän, men jag bryr mig inte.

Han skämtade också om politiskt korrekthet.

– Vi tänkte göra en in memoriam. Men när jag såg listan med människor som dött var det inte tillräckligt mycket mångfald. Det var mest vita människor. Så nej, inte på min vakt. Kanske nästa år.

Gervais framträdande var så hänsynslöst att han upprepade gånger lovade att aldrig leda Golden Globe igen.

– Detta är sista gången jag gör det här, så vem bryr sig.

Komikern fick även in Greta Thunberg bland skämten, samtidigt som han verkade trött på Hollywood-stjärnor som gör politiska uttalanden.

– Om ni vinner ikväll så använd inte tillfället åt att hålla ett politiskt tal, okej? Ni är inte i position att läxa upp människor om någonting över huvud taget. Ni vet ingenting om den riktiga världen. De flesta av er har tillbringat mindre tid i skolan än Greta Thunberg.

Många skrattade åt hans skämt, men vissa i den celebra publiken var kanske mindre roade. Åtminstone har Tom Hanks bistra min tolkats på det sättet.

"Helt majestätiskt. Ansiktena på dessa uppblåsta egon är en fröjd att se", skriver Katie Hopkins om framträdandet.