"Kränkning" när rektor drog bort elev med Palestinaflagga

Mitt under studenternas utspring på Borgarskolan i Malmö flög rektor Martin Roth upp på scenen och slet med våld ner en elev som höll upp en palestinsk flagga.

Händelsen filmades och har spridits av palestinska grupper på sociala medier.

Students at Borgarskolan in Malmö, Sweden wave Palestinian flags during their celebration before the principal rushes the stage violently and snatches the flag away. pic.twitter.com/T2H8Sp58Y8

— PALESTINE ONLINE (@OnlinePalEng) June 7, 2024