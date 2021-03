Lambertz-kvinnan klippte bort samtycket ur ljudfil som skulle bevisa våldtäkt

Kvinnan anmälde att hon våldtagits av en man född 1981 på nyårsnatten den 1 januari 2018. Mannen hade hon hittat på Stureplan och tillsammans med mannen och en kvinnlig kompis åkte hon sedan hem till sin lägenhet på efterfest.

Enligt kvinnan hade mannen sedan först förgripit sig på henne när hon sov och därefter våldtagit henne genom att bland annat ta strypgrepp. Något frivilligt sex hade inte förekommit, påstod 29-åringen.

Som bevis på det inträffade lämnade hon in en ljudfil till polisen. Filen var dock klippt och polisen bad upprepade gånger 29-åringen att lämna in den telefon som ljudfilen spelats in på. Drygt en vecka senare gjorde hon det – i fabriksåterställd form.

En fabriks­återställning innebär att alla filer på telefonen raderas och att samtalsloggar, sms och installerade applikationer försvinner. Filerna går ofta att återskapa, men innan polisen hann återskapa filen valde 29-åringen själv att lämna in den oredigerade filen till polisen.

"Alltså du tror inte att jag vet hur skönt det här är", säger kvinnan bland annat på den bortklippta delen av ljudfilen.

Enligt hovrätten ger kvinnan "uttryck för något som inte kan förstås på annat sätt än att det här varit fråga om frivilliga sexuella handlingar" i den bortklippta delen av filen, trots att kvinnan hävdade att det inte hade förekommit "några från hennes sida frivilliga samlag".

Trots bevisläget hölls mannen häktad och åklagaren valde att väcka åtal.

"Shit, vafan, vi klarade det här"

I en annan bortklippt del hörs den åtalade mannen lämna lägenheten. Den 29-åriga kvinnan säger då till sin väninna:

"Alltså shit, va fan, vi klarade det här".

Den åtalade mannen uppgav i domstolen att kvinnan under natten hade agerat på ett sätt men uttalat sig på ett helt annat, vilket måste skett i syfte att "rigga" en våldtäkt.

Den 29-åriga kvinnan förnekade att hon riggat någon våldtäkt och hävdade att uttalandet syftade på att mannen lämnat lägenheten. Att hon hade fabriksåterställt sin telefon dagen innan hon lämnade den till polisen förklarade hon med tekniska problem, och att hon klippt filen så som hon gjort berodde enligt henne på slumpen.

I den del av ljudinspelningen som lämnades in till polisen i samband med anmälan hördes kvinnan bland annat säga "nej", "ge fan i", "alltså ge fan i på riktigt" och "sluta knulla mig fast jag inte vill" varpå mannen hörs säga "okej, om du inte vill så går jag".

"Mäktiga mediemän på Expressen"

Även det faktum att kvinnans väninna var med i enrumslägenheten hela tiden utan att påstå sig ha sett någon våldtäkt framhöll mannen som märkligt.

Mannen fälldes trots detta i Stockholms tingsrätt och dömdes till 2,5 års fängelse. Den 29-åriga kvinnan tilldömdes å sin sida 100.000 kronor i skadestånd.

Svea hovrätt friade sedan mannen och ogillade skadeståndsyrkandet.

Kvinnan har haft ett antal ekonomiska bekymmer och senast 2020 stämdes hon av sin hyresvärd Svenska Bostäder för obetald hyra, varpå parterna träffade en förlikning. I målet företräddes hon av en 40-årig manlig toppchef på inkassojätten Klarna.

Enligt nöjessajten Stoppa Pressarna har kvinnan mängder av mäktiga vänner i sociala nätverk, bland annat mäktiga mediemän på Expressen, Aftonbladet och Dagens Nyheter. Hon ska också vara vän med lite oväntade kulturpersonligheter och författare på Facebook, enligt Stoppa Pressarna.