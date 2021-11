Ligor som rånar boende i deras hem "ny trend" på Östermalm

"Ett av flera tillvägagångssätt för att komma in i en bostad är att en person – man eller kvinna – ringer på dörren och utger sig för att de ska lämna någon typ av bud. På detta sätt lurar sig gärningspersoner in i bostaden då okända personer tränger sig in när dörren öppnas", varnar polisen i en skrivelse.

Pappan i familjen som rånades säger till Expressen att hans 13-årige son öppnade dörren och att två maskerade män då klev in och satte en pistol i ansiktet på honom. Den andra hade kniv.

– När jag kommer ut håller de på och silvertejpar min son och min fru i soffan. Det var som på film. Det går inte att beskriva känslan, säger pappan till Expressen.

Mannen hade tidigare haft en klocka värd en halv miljon men vid rånet var den såld. Rånarna fick därför nöja sig med fruns klocka värd 200.000 kronor.

En stund innan rånet på Östermalm hade ett försök med ett liknade tillvägagångssätt skett vid en bostad på Lidingö. Försöket på Lidingö misslyckades dock, enligt polisens skrivelse.