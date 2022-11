Lurade producenterna – höll "antisemitisk" monolog i prestigeprogram

I lördags höll Dave Chappelle en monolog i Saturday Night Live om rapparen Kanye "Ye" West, som anklagas för att vara antisemit.

Det Chappelle sade har väckt stor uppmärksamhet – och nu pekas komikern själv ut som antisemit.

Bland annat konstaterade han att Kanye West brutit mot "show business-reglerna" för hur man uttalar sig om judar:

– Om de är svarta så är det ett gäng. Om de är italienare är det maffian. Men om de är judar är det en slump och man ska aldrig prata om det, konstaterade han.

Chappelle pratade också om de många judarna i Hollywood.

– Men det betyder ingenting. Det finns många svarta människor i Ferguson, Missouri. Det betyder inte att de styr stället, sade.

Att tro att judar skulle kontrollera underhållningsindustrin är visserlig ingen "ingen dum sak att tro" men "en galen sak att säga högt", fortsatte David Chappelle.

Att detta kunde sägas i ett av de mest kända programmen i amerikansk tv har väckt förundran. Men nu uppger en källa till Page Six att Chappelle höll en annan monolog under programmets repetition. Sedan bytte han till den "antisemitiska" monologen i samband med liveinspelningen.

Den judiska organisationen ADL – som motsvarar vänsterextrema Expo i Sverige – anklagar Dave Chappelle för att "popularisera antisemitism".

We shouldn't expect @DaveChappelle to serve as society's moral compass, but disturbing to see @nbcsnl not just normalize but popularize #antisemitism. Why are Jewish sensitivities denied or diminished at almost every turn? Why does our trauma trigger applause?

— Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) November 13, 2022