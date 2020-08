M-toppen: Dags för återvandring

Det är på Facebook som kommunstyrelses ordförande i Staffanstorp, Christian Sonesson, öppnar för återvandring av "ej integrerade" invandrare.

Detta krav har främst drivits av nationalistpartiet Alternativ för Sverige, sedan mer försiktigt av Sverigedemokraterna.

Men nu vill även M-toppen i Skåne se den lösningen.

Inlägget kommer efter mordet på en 12-årig flicka i Botkyrka i Stockholm natten till söndag.

"Svensk migrationspolitik har sedan många år tillbaka havererat. Parallella samhällen och otrygghet breder ut sig, mer och mer för varje år. Sverige går inte längre att känna igen, även om många envetet försöker upprätthålla bilden. Lögner, vinklad statistik och skönmålande exempel används av de som vill fortsätta driva samhället i denna riktning", skriver han.

Sonesson listar 23 punkter för att rädda landet, däribland flyktingstopp och att "arbeta för en återvandring av ej integrerade".

Dessutom ska de som inte är medborgare och som gjort sig skyldiga till brott med fängelse på straffskalan utvisas "oavsett situationen i deras hemländer", tycker han.

M-politikern vill också "jaga" den organiserade brottsligheten med alla resurser som finns. "Hit them where it hurts", skriver han. Med detta menar han att man ska slå mot deras tillgångar och affärsmodeller, beslagta deras dyra bilar, upptaxera dem med mera. De som inte på ett trovärdigt sätt kan redogöra för sina inkomster och att de står i relation till levernet ska bli av med sina tillgångar, anser han.

Bombdåden är nu så vanliga att landet i princip är en "krigszon", skriver politikern.

Enligt Christian Sonesson är Löfvenregeringen handlingsförlamad och klarar bara av att bemöta våldet med meningslösa verbala floskler och fördömanden.

Samtidigt sköter media inte sitt arbete.

"Även om undantag finns, så intar media allt för sällan en granskande och uppföljande roll. Media nöjer sig allt för ofta med de repeterande svaren som ges. Det är bekvämt och svaren passar också väl in i allt för många journalisters egna politiska övertygelse", skriver han.

Samtidigt kräver han att landets så kallade oppositionspartier nu börjar samverka på allvar.

"Regeringen har varken svaren, viljan eller förmågan att fatta de nödvändiga beslut som måste tas. Oppositionen måste synka sig och samarbeta mer. Ty det är helt uppenbart att staten inte kan skydda sina medborgare, vilket är grundläggande i en rättsstat", säger Sonesson.