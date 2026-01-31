Mer om prinsessan Sofia i nya Epstein-filerna

Hovet bekräftar att prinsessan Sofia träffade Jeffrey Epstein vid ett fåtal tillfällen för cirka 20 år sedan, men hävdar att mötena skedde i sociala sammanhang och att någon form av beroendeförhållande aldrig funnits.

"Prinsessan Sofia meddelar att hon ej har deltagit i den filmvisning som ni refererar till. Prinsessan befann sig i Sverige det aktuella datumet och har ingen kännedom om hur hennes namn har hamnat i det berörda dokumentet", skriver Hovet i ett mejl till SVT.

DN har rapporterat att prinsessan Sofia, då Sofia Hellqvist, presenterades för Jeffrey Epstein.

"Vi vill förtydliga och klargöra att detta skedde i sociala sammanhang, som på en restaurang och en filmpremiär", skriver Hovet i ett uttalande.

Hovet avfärdar uppgifter om att Epstein skulle ha hjälpt prinsessan med skådespelarutbildning eller visering till USA.

Finansfeministen Barbro Ehnbom, som förmedlade kontakterna mellan Epstein och Sofia Hellqvist, har förnekat uppgiften och sagt till DN att hon inte förmedlade någon kontakt.

Prinsessan Sofia gifte sig med prins Carl Philip år 2015.