Merkel fick hedersmedalj av EU – krävde ökad censur

Fria Tider rapporterade så sent som i slutet av förra veckan om att Angela Merkel försvarar sitt beslut att öppna Tysklands gränser för miljontals araber under asylkaoset 2015.

Nu är den tidigare tyska kanslern åter aktuell. Under tisdagen utsågs hon till hedersmedlem av den europeiska förtjänstorden.

Medaljen delades ut i parlamentet av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen personligen – samma toppolitiker som var Merkels tyska försvarsminister under asylkaoset.

"Rättsstatens principer"

Utmärkelsen ges enligt EU ut till personer som har bidragit till "europeisk integration" eller försvarat värden i EU-fördragen, såsom "mänskliga rättigheter", "demokrati" och "rättsstatens principer".

Juryn lyfte bland annat fram Merkels roll i Europa och hennes betydelse för Lissabonfördraget.

EU-kommissionens tidigare ordförande José Manuel Barroso hyllade exkanslerns "outtröttliga engagemang för europeisk integration och för gemensamma värden, för att bygga broar mellan öst och väst och för att stärka Europas stabilitet och sammanhållning".

Totalt hedrades 20 personer från politik, kultur och idrott – bland dem även Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och den tidigare polske presidenten Lech Walesa.

"Fortsätt med reglering"

I sitt tal varnade Merkel för utvecklingen med yttrandefrihet på internet. Den 71-åriga DDR-veteranen slog fast att EU redan går före när det gäller reglering (det vill säga censur) och att unionen bör fortsätta med det.

– Fortsätt på vägen mot reglering av sociala medier, sade hon.

Enligt Merkel undergrävs demokratin om människor inte hålls ansvariga för "lögner" som skrivs på nätet.

Hon hävdade att Europas upplysning hotas av sociala nätverkstjänster när "fakta inte längre är fakta" och "sanningar kan kallas lögner".

Under asylkaoset 2015 och 2016 öppnade Merkels regering Tysklands gränser under parollen "Wir schaffen das". Då kom omkring en miljon, huvudsakligen yngre arabiska män, till landet inom loppet av några månader. Ursula von der Leyen var då Tysklands försvarsminister.

Har fått FN-pris för sitt folkutbyte

Merkel har tidigare prisats även av Unesco. I februari 2023 reste hon till Elfenbenskusten för att ta emot Félix Houphouët-Boigny-Unescos fredspris – som hon uttryckligen fick för sitt jättelika mottagande av invandrare från tredje världen.

– Alla jurymedlemmar blev rörda av hennes modiga beslut 2015 att välkomna mer än 1,2 miljoner flyktingar, särskilt från Syrien, Irak, Afghanistan och Eritrea. Detta är arvet hon lämnar efter sig,

sade juryns ordförande Denis Mukwege.