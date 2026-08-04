"Minst ett dussin" tidigare utvisade jihadister bland invandrarna i Ceuta

Spanska terrorutredare identifierade personerna när de granskade övervakningsbilder, mediematerial och filmer som publicerats på sociala medier, rapporterar El Español.

Vissa av dem hade tidigare gripits eller dömts i terrorärenden innan de utvisades ur landet. De kan nu finnas bland de tusentals illegala invandrare i exklaven som ännu inte har återförts till Marocko.

Utredningen befinner sig i ett tidigt skede. Polisen räknar med att ytterligare personer med jihadistiska kopplingar kan identifieras när mer filmmaterial har granskats.

Spanska myndigheter har tidigare varnat för att jihadister har använt så kallade irreguljära migrationsvägar för att ta sig illegalt in i landet. Enligt uppgifter från inrikesdepartementet var 8 procent av de 191 radikala islamister som greps mellan 2018 och 2022 illegala invandrare.

Migrationsexperten Rubén Pulido beskriver situationen som en säkerhetsrisk:

– Sedan den marockanska attacken mot Ceuta började har jag varnat för detta. Det som har hänt i den autonoma staden innebär en öppning för jihadistisk och militär infiltration.

Manuel Gavira, regional ledare för det invandringskritiska partiet Vox i Andalusien, riktar hård kritik mot den socialistiske premiärministern Pedro Sánchez.

"Jihadister bland inkräktarna i Ceuta, maffian som transporterar dem till Andalusiens kust och Pedro Sánchez på semester", skriver Gavira.

Även Jordan Bardella, ledare för det franska partiet Nationell samling, reagerar. Han anser att uppgifterna ger stöd åt krav på att tillfälligt upphäva Schengenavtalets fria rörlighet.

"Att lämna våra gränser öppna innebär att släppa in vår civilisations fiender i vårt hem: den lucka som vänsterns naivitet har öppnat i Ceuta är en lucka i alla européers säkerhet", skriver Bardella.