MSB byter namn för att passa bättre under kriget

– Nu fokuserar vi mer på att förbereda samhället för krig, säger han till TT.

Även om uppdragen i praktiken är desamma som tidigare, ska den nya myndigheten få ett tydligare mandat som samordnande kraft inom det civila försvaret. Men Frisell betonar att det är krigets krav som nu ligger till grund för planeringen.

– Vi utgår från ett värsta scenario – krig. Sedan backar vi tillbaka och ska då kunna hantera kriser i vardagen också, säger han till TT.

Myndigheten får en central roll i den återaktiverade civilplikten. Redan nästa år kan unga kallas till civilpliktsutbildning, främst inom räddningstjänsten, i samband med mönstring.