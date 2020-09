New Yorks guvernör hotar Trump med våldsmobb

– Det är bäst att han har en armé med sig om han tror att han ska gå omkring på gatan i New York. New York-bor vill inte ha något med honom att göra, sade Andrew Cuomo på en presskonferens, rapporterar New York Post.

Den vänsterorienterade guvernören fortsatte sedan sin hotfulla tirad:

– Han kan inte ha tillräckligt med livvakter för att gå igenom New York, folk vill inte ha något att göra med honom.

Kommentaren fälldes under en blixtinkallad presskonferens efter beskedet att Trump-administrationen planerar att strypa federalt ekonomiskt stöd till "anarkistiska" städer. Med det menade han städer som New York som styrs av politiker som vägrar att göra något åt det pågående vänsterextrema våldet på gatorna och som går med på vänsterextremisternas krav på att avfinansiera polisdepartement.

Andrew Cuomo kallade Vita husets plan för "olagligt" och fortsatte sedan med att kasta ur sig personangrepp mot presidenten. Han påstod bland annat att Trump ses som en "clown" i sin hemstad New York och att alla som kände honom där avskydde honom.

Tidigare under dagen hade Trump uppmanat CNN att sparka Andrew Cuomos bror, vänsterjournalisten Chris Cuomo, som anklagas för sexuella trakasserier.

"CNN har inget val, Fredo måste bort!" skrev Trump i ett Twitter-inlägg som anspelar på en karaktär i "Gudfadern".