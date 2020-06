Ökningen av konkurser har upphört

UC:s statistik visar att de kraftiga konkursökningar landet har upplevt de senaste åren är över.

I viktiga Stockholms län, där antalet bidragsberoende företag nu är som högst, minskade konkurserna med 14 procent i maj.

I riket som helhet ökade antalet konkurser visserligen med 5 procent jämfört med maj 2019, men rensar man för de mest pandemidrabbade branscherna så minskade antalet konkurser istället kraftigt. Inom byggindustrin minskade antalet konkurser exempelvis med hela 22 procent jämfört med förra året, då 2,8 bolag per dag gick i konkurs i maj jämfört med 3,5 bolag per dag i maj 2019.

Bakom den modesta ökningen på 5 procent ligger som väntat främst hotell- och restaurangbranschen, där konkurserna ökade med 54 procent i maj jämfört med maj i fjol.

– Antalet konkurser är nu på samma nivå som under 2019. Många hade befarat att antalet företagskonkurser skulle fortsätta att öka men så har det inte blivit. Många företag som gick i konkurs under den första vågen hade dålig lönsamhet i sin sista årsredovisning. De var i regel små verksamheter med några detaljhandelskedjor inom mode som ett undantag. Just nu går 20 företag om dagen i konkurs jämfört med lika många under 2019, säger Richard Damberg, ekonom på UC, i ett pressutskick.