© Cory Doctorow/Linkedin
Palantirs Sverigechef Anders Fridén känner sig "missförstådd" på ett "personligt plan" av anklagelserna mot övervakningsjätten.

Palantir: "Vi har gjort Sverige starkare"

Publicerad 1 maj 2026 kl 17.40

Inrikes. Den kontroversiella amerikanska AI-övervakningsjätten Palantir försvarar sin roll i Sverige. I en intervju uppger Sverigechefen att bolaget har bidragit till att stärka landet – men vägrar berätta vilka svenska myndigheter man arbetar med.
– Jag är fast förvissad om att Sverige har blivit bättre och starkare tack vare det vi har levererat, säger Anders Fridén till Svenska Dagbladet.

Fria Tider rapporterade i slutet av april om att Palantir har som uttalat mål att "finnas i alla delar av den svenska statsapparaten".

För att uppnå detta har Palantir-chefen Noam Perski sprungit på hemliga möten med svenska toppolitiker.

Bland annat deltog Palantir under förra året på Tylösandskonferensen, som beskrivs som ett slags nordiskt Bilderbergmöte och hålls utan insyn från journalister och allmänheten.

På en gemensam bild från mötet syns Palantirs toppchef Noam Perski tillsammans med både statsminister Ulf Kristersson (M), vice statsminister Ebba Busch (KD) och oppositionsledaren Magdalena Andersson (S). Exakt vad som diskuterades bakom stängda dörrar är oklart.

Det har också i efterhand framkommit att Palantirs grundare Alex Karp och Peter Thiel hade ett hemligt möte med statsminister Ulf Kristersson på Grand Hotel i Stockholm i juni 2025.

Det är sedan tidigare känt att AI-jätten har inlett samarbeten med både Polismyndigheten och Försvarsmakten för att övervaka svenskar, något som väckt hård kritik.

Sverigechefen Anders Fridén slår dock ifrån sig kritiken.

– Jag är fast förvissad om att Sverige har blivit bättre och starkare tack vare det vi har levererat, säger han i en intervju med SvD.

Mer än så "får" han inte berätta, hävdar Fridén, eftersom Palantir "respekterar lagar och sekretess".

Vägrar berätta vilka myndigheter de arbetar med
Bolaget uppger att man arbetar med "handfull statliga myndigheter" i Sverige – men vill inte berätta vilka.

Palantir grundades med stöd av CIA och är kända för sina mycket nära band till Israel och Benjamin Netanyahu. Enligt en FN-rapport från 2025 finns skäl att misstänka att bolagets teknik använts för systematiskt automatiserat dödande av palestinier som valts ut med AI-teknik.

Bolaget tillbakavisar anklagelserna och kallar dem för "helt och hållet falska".

Anders Fridén uppger att han på ett "personligt plan" känner sig "missförstådd" på grund av kritiken. Han framhåller att ansvaret ligger hos användarna.

– Ytterst styrs allt av lagar. Det är spelreglerna för oss och för våra myndighetskunder, säger han till SvD.

Han konstaterar också att Palantir funnits i Sverige i 14 år men flugit under radarn i 13,5 av dem.

– Det har vi varit ganska nöjda med.

