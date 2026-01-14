Paret Clinton vägrar vittna om Epstein

I ett brev till utskottets ordförande, republikanen James Comer, avfärdar paret Clinton utredningen som partipolitisk och meddelar att de inte tänker inställa sig till förhör.

"Varje människa måste avgöra när man har sett eller fått nog och är redo att kämpa för detta land, dess principer och dess folk, oavsett konsekvenserna. För oss är den tiden nu", skriver Bill och Hillary Clinton.

James Comer uppger att utskottet nästa vecka ska sammanträda för att förklara den tidigare presidenten Bill Clinton i trots mot kongressen, vilket i förlängningen kan få straffrättsliga följder. En talesperson för utskottet säger att även Hillary Clinton kan bli föremål för ett sådant förfarande om hon inte infinner sig till ett planerat förhör.

Paret Clinton hävdar att de redan försökt bidra till utredningen med den begränsade information de säger sig ha. Samtidigt anklagar de Comer för att flytta fokus från Donald Trumps agerande. Jeffrey Epstein dog i häkte 2019, under Trumps första mandatperiod som president, medan han väntade på rättegång om människohandel för sexuella ändamål. Dödsfallet fastslogs officiellt som självmord, trots de synnerligen suspekta förhållandena kring det.

"Om regeringen inte gjorde allt den kunde för att utreda och lagföra dessa brott, oavsett anledning, borde det vara fokus för ert arbete. Det finns inga bevis för att ni gör det", skriver paret Clinton.

De går beskriver utredningen som politiskt motiverad.

"Det finns ingen rimlig förklaring till det ni gör, annat än partipolitik", skriver de.

James Comer säger att allmänheten har rätt att få svar om Bill Clintons kontakter med Epstein. Enligt Comer besökte Epstein Vita huset 17 gånger under Clintons tid som president, och Clinton ska ha flugit med Epsteins privatplan 27 gånger.

Bill Clinton har tidigare uttryckt ånger över relationen och sagt att han inte kände till Epsteins brottsliga verksamhet. Några bevis för att Clinton varit inblandad i människohandel har inte presenterats.

– Ingen anklagar Bill Clinton för något brottsligt. Vi har bara frågor, säger James Comer.