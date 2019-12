Pewdiepie raderar Twitter: "Gillar inte poserandet"

Det är Twitter-användarnas beteende som nu får Pewdiepie att radera sitt konto på mikrobloggen.

– Det jag inte gillar är det ständiga poserandet som pågår där. Människor kan inte låta bli att påpeka vad som är bra och vad som är dåligt, och hur andra är dåliga och hur andra är bra. Detta till en punkt där det nästan blir fiktion för att tillgodose sina behov, säger han i ett Youtube-klipp.

Enligt Kjellberg är Twitter fullt av människor som bara snackar i stället för att handla ädelt.

– Man blir belönad för att säga saker som gör att man verkar dygderik, snarare än för att man agerar på det sättet. Det förklarar varför webbplatsen blivit en dypöl av åsikter, och hur, oftare än inte, de som skryter med att vara dygderika gömmer det faktum att de inte är det. Det finns så många Youtubers jag skulle kunna nämna.

Han hänvisar sedan till den grekiske filosofen Aristoteles definition av dygd. Aristoteles menar att människans mål är att bli lycklig, och att människan bara kan bli det genom att använda sitt förnuft samt gå den "gyllene medelvägen", alltså att vara måttfull. En människa ska till exempel inte vara dumdristigt övermodig, men inte heller feg i tuffa situationer. Han ska vara modig, behärskad utifrån sin individuella kapacitet i den givna situationen.

På Pewdiepies Twitter-konto står det nu:

"I dont use Twitter, this account is just to prevent fake accounts."