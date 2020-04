Raketforskare byggde helt ny respirator på 37 dagar

Det är en grupp forskare och ingenjörer på Jet propulsion laboratory (JPL) vid den amerikanska rymdmyndigheten Nasa som utvecklat den nya respiratorn. Gruppen, som i vanliga fall bygger raketer och rymdsonder, utvecklade den nya respiratorn på bara 37 dagar.

– Vi är specialiserade på rymdfarkoster, inte tillverkning av medicintekniska produkter, kommenterar JPL:s direktör Michael Watkins och fortsätter:

– Men förstklassig ingenjörskonst, rigorös testning och snabb prototypering är några av våra specialiteter. När människor på JPL insåg att de kanske hade vad som krävs för att hjälpa sjukvården och samhället i stort, så kände det att det var deras plikt att dela med sig av sin uppfinningsrikedom, expertis och motivation.

Nasa skriver att VITAL, som den nya respiratorn heter, kan tillverkas snabbare och underhållas lättare än en traditionell respirator. En avgörande faktor är att den innehåller färre komponenter samt att de flesta av dem är "off-the-shelf" och därmed mindre känsliga för flaskhalsar inom industrin.

Mer flexibel

Respiratorns konstruktion beskrivs som mer flexibel än en traditionell respirator, vilket gör den lättare att installera i fältsjukhus, kongresshallar, på hotell eller andra byggnader som kan behöva byggas om till tillfälliga vårdinrättningar. Enligt den officiella beskrivningen kommer VITAL kunna hjälpa de allra flesta covid-19-sjuka patienter som behöver respirator, medan de svårast sjuka fortsatt kommer behöva en mer avancerad maskin.

I tisdags testades den nya respiratorn för första gången på Icahn School of Medicine på Mount Sinai-sjukhuset på Manhattan i New York. New York har kommit att bli coronavirusets epicentrum i USA.

– Nasa-prototypen fungerade som väntat under ett flertal olika simulerade patientförhållanden. Gruppen känner sig övertygad om att VITAL-respiratorn kommer att kunna hjälpa patienter som lider av covid-19 både här i USA och över hela världen, kommenterar den disputerade läkaren Matthew Levin som jobbar på Mount Sinai.

Nästa steg för JPL är att få den nya respiratorn godkänd av de amerikanska myndigheterna för användning under rådande krissituation. Det är en certifieringsprocess som normalt tar flera år, men som på grund av rådande omständigheter väntas ta bara några dagar. Därefter kommer industrin erbjudas att kosnadsfritt tillverka respiratorn på licens.