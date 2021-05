Samnytt beviljas kvarts miljon i extra bidrag

Samnytt skickade via Föreningen för Sverigevänliga intressen tidigare i år in en ansökan till MPRT:s mediestödsnämnd där de begärde närmare fyra miljoner kronor i bidrag över tre års tid för att utöka sin lokala rapportering i Stockholmsområdet, Västra Götaland och i Skåne.

Enligt ansökan, som Fria Tider tagit del av, skulle pengarna gå till att anställa en journalist på heltid i Stockholm samt två journalister på 90 procent i Göteborg respektive Malmö. Journalisternas uppgifter skulle vara att bevaka de tre storstädernas förorter och kranskommuner.

I Stockholm ansökte Samnytt om bidrag för att bevaka kommunerna Huddinge, Sigtuna, Botkyrka och Järfälla, samt Stockholmsförorterna Rinkeby, Tensta, Hjulsta, Kista, Akalla och Husby. I Skåne var istället planen att bevaka kommunerna Burlöv, Staffanstorp och Svedala, och i Västra Götaland var fokuset på Partille, Mölndal och Trollhättan.

På detta sätt ville Samnytt, enligt sin ansökan, bidra till att öka den journalistiska bevakningen av kommuner och bostadsområden med "svag bevakning".

Får ja i Stockholm

För att bevaka Stockholms kranskommuner och förorter får Samnytt 49.000 kronor i bidrag per ansökt område, sammanlagt 245.000 kronor, under 2021. Det är ungefär hälften av de pengar tidningen hoppats på i bidrag för Stockholm under året.

Mediestödsnämnden meddelar däremot avslag för Samnytts ansökningar om bidrag till lokala redaktioner i Västra Götaland och Skåne. Av besluten framgår att anledningen till att Samnytt nekas bidragen delvis beror på att några av de kommuner ansökan gäller inte bedöms ha "svag bevakning".

Samnytt får dessutom avslag på sin begäran om bidrag till lokal journalistik för 2022 och 2023. "Detta hindrar inte att sökande vid en utlysning 2022 kan ansöka på nytt", skriver myndigheten i sitt beslut.

Att Samnytt inte får mer pengar i bidrag motiverar mediestödsnämnden med att de bedömer "att det finns andra insatser som bättre bidrar till syftet med mediestödet enligt 2 § mediestödsförordningen".

Sammanlagt betalas i år 141,5 miljoner kronor ut i mediestöd till lokal journalistik.

