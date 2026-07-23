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"Jag tycker att det är ett klumpigt uttalande", säger Nima Gholam Ali Pour (SD) om Asplings kommentar om svenskar.

SD-iranier läxar upp Aspling: Prata inte om etniska svenskar

Publicerad 23 juli 2026 kl 15.58

Inrikes. Iraniern och riksdagsmannen Nima Gholam Ali Pour (SD) går nu till angrepp mot partikollegan Ludvig Asplings kommentar om etniska svenskar i Sverige. Han kallar utspelet "klumpigt" – och bedyrar att partiet fortfarande tror på "öppen svenskhet".

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Det var i en intervju med Dagens ETC som Ludvig Aspling beskrev Sveriges befolkningssammansättning som ett problem.

– Vi har alldeles för många personer som inte är en del av den etniskt svenska befolkningen och det har orsakat jättestora problem, sade han.

Uttalandet har väckt kritik från Benjamin Dousa (M) och andra ministrar. Ardalan Shekarabi, Socialdemokraternas rättspolitiske talesperson, kallar kommentaren för "rasistiskt skitsnack".

Nu väljer även en riksdagsledamot för SD, Nima Gholam Ali Pour, att gå till angrepp mot partikollegans uttalande.

– Jag delar inte den bedömningen. Jag tycker att det är ett generaliserande som man borde förtydliga, säger han till Expressen.

Enligt Gholam Ali Pour riskerar formuleringen leda till att både SD-väljare och partiföreträdare med utländsk bakgrund "känner sig träffade". Han framhåller att SD i dag är tredje största parti bland invandrare.

– Jag tycker att det är ett klumpigt uttalande, säger han.

Han avvisar samtidigt tanken på att partiets syn på svenskhet skulle ha ändrats.

– Nej, inte överhuvudtaget. Vi står fortfarande för öppen svenskhet, säger Gholam Ali Pour till Expressen.

Partisekreteraren Mattias Bäckström Johansson gör en annan bedömning och uppger sig dela Asplings slutsats. Han framhåller att en stark sammanhållning kräver både en stark majoritetskultur och ett majoritetssamhälle.

Riksdagsledamoten Martin Kinnunen betonar samtidigt behovet av gemenskap och samhörighet i befolkningen.

– Vi behöver så många svenskar som möjligt i samhället, säger han till Dagens ETC.

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