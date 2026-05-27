Mattias Bäckström Johansson (SD).

SD vill ha kvar hets mot folkgrupp – men inkludera svenskar

Publicerad 29 maj 2026 kl 12.34

Inrikes. Sverigedemokraterna vill bevara lagen om hets mot folkgrupp eftersom de vill kunna använda den mot antisemiter. Men nu föreslår partiet att även svenskar ska kunna skyddas av den kontroversiella åsiktslagstiftningen.

På landsdagarna i Örebro röstade SD med minsta möjliga marginal för partistyrelsens linje att HMF-lagen ska "reformeras" i stället för att avskaffas.

79 ombud ställde sig bakom en ”genomgripande reform” av lagen, medan 78 ville gå längre och ta bort den helt.

I talarstolen försvarade riksdagsledamoten och partistyrelseledamoten Julia Kronlid SD-ledningens linje.

– Med tanke på den ökande antisemitismen tycker jag att det är ett stort misstag att ta bort lagen, sade hon.

Nu framkommer att SD vill reformera lagen genom att förbjuda även svenskfientlighet.

I sin valplattform skriver partiet att "rasistiska dåd i form av exempelvis förnedringsrån och gruppvåldtäkter ska betraktas som hatbrott".

Partisekreterare Mattias Bäckström Johansson kommenterar saken i Svenska Dagbladet.

– Där tycker vi det borde vara en självklarhet att den svenskfientlighet som många får uppleva, med den typen av inslag när det handlar om olika tillgrepp som rån, tillrop av sexuell karaktär, sexualbrott i stort och så vidare – oftast med en tydlig koppling till etnicitet. Den borde kompletteras med att det ska vara strängare straff mot bakgrund av att man är svensk, säger han.

