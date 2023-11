Skolmördar-transvestit ville "döda små vitingar"

Audrey "Aiden" Hale, en kvinna som påstod sig vara man, mördade i mars tre nioåringar och tre vuxna på en kristen skola i Nashville i Tennessee. Hon sköts själv till döds av polis i samband med dådet.

Det är sedan tidigare känt att transvestiten efterlämnade ett manifest. Men vad innehållet i detta är har myndigheterna vägrat att berätta – något som väckt misstänksamhet.

Nu rapporterar The Post Millennial att fotografier på vad som uppges vara manifestet har läckt. Bilderna på de handskrivna sidorna publicerades först av den populära konservativa Youtube-kanalen "Louder with Crowder".

I anteckningarna står det bland annat att "dödsdagen" har kommit:

"Dagen har äntligen kommit! Jag kan knappt tro att den är här. Vet inte hur jag kunde ta mig så här långt, men här är jag. Jag är lite nervös men upprymd också. Har varit exalterad de senaste 2 veckorna."

På en av sidorna med rubriken "Döda de där barnen!!!" kallar Audrey Hale eleverna för "crackers" (ett nedsättande ord för vita människor) och uttrycker hat över deras "vita privilegier". Att alla vita människor är rasister med "privilegier" och förtrycker icke-vita är en trendig vänsteridé som närmast blivit statsideologi i USA de senaste åren.

Anteckningen är daterad till den 2 mars 2023. Det rapporterades efter skjutningen att Audrey Hale hade handskrivna anteckningar på sig när hon dödades.

BREAKING: Nashville School Covenant Shooter Audrey Hale’s “DEATH DAY” Manifesto Targeted “Cr*ckers” with “white privlages”



“wanna kill all you little cr*ckers”



“I hope I have a high death count”



"I'm ready...I hope my victims aren't."



"Ready to die."#NashvilleManifesto pic.twitter.com/89Ie6TlgRf

— Steven Crowder (@scrowder) November 6, 2023