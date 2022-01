Snö i Saudiarabien

Händelsen har fått folk att flockas till berget Jabal al-Lawz, enligt The National.

Det extrema vädret ledde dock till att myndigheterna spärrade av vägen till det snörika området.

På sociala medier har glada saudier postat bilder och filmer som dokumenterar den ovanliga händelsen.

#Snow Tabuk weather, if you plan today to visit Tabuk cancel your plan . It is expected that the roads will be closed due to traffic congestion ! pic.twitter.com/MUbben7ijk

— Farhan (@wolvestravelers) January 1, 2022