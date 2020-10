Snowden får PUT i Ryssland

Edward Snowden, som arbetade som konsult åt den amerikanska underrättelsetjänsten NSA, läckte dokument som ledde till att en gigantisk övervakningsskandal kunde avslöjas år 2013.

Visselblåsaren lyckades i juni 2013 under dramatiska former ta sig till Moskva via Hongkong. Sedan dess har han bott i Ryssland i exil.

Nu har Snowden beviljats ett obegränsat uppehållstillstånd i Ryssland, uppger hans advokat.

Att Edward Snowden skulle utlämnas till hemlandet USA – där han riskerar upp till 30 års fängelse – blir därmed ännu mer osannolikt, konstaterar RT.