Somalier och araber bakom intrång på kvinnornas flyktingboende

Fria Tider skrev igår att P4 Örebro utelämnat detaljerna när de rapporterade att "två grupper män" brutit sig in på ett vandrarhem som används av ukrainska flyktingkvinnor med barn. Men nu har volontärer som jobbar med boendet hört av sig till Samnytt och meddelat att det var somalier och araber som var i farten.

– De började banka på dörren in till en kvinna som bor med sina två små barn på två och fyra år. De var jätterädda. Fyraåringen var tyst, men tvååringen skrek, berättar volontären för Samnytt.

Det var somalierna som lyckades tränga in på boendet och försökte komma in i en kvinnas rum. Araberna försökte komma in på boendet men lyckades inte.

En av kvinnorna på boendet konstaterar att tillvaron faktiskt är tryggare i krigets Ukraina.

– När det kommer bomber vet jag i alla fall att jag kan gå ned i källaren och gömma mig där, säger hon till Samnytt.