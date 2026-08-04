Spottattacken mot kyrkan fångad på film

Publicerad 5 augusti 2026 kl 17.05

Utrikes. Minst fem israeliska ockupanter filmades när de spottar mot ingången till en armenisk kyrka i Jerusalems gamla stad. Därefter kastades stenar mot byggnaden.

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Angreppet inträffade på söndagen i det av Israel ockuperade östra Jerusalem, enligt Jerusalems palestinska guvernement.

Guvernementet skriver i ett uttalande att gruppen "kastade stenar och spottade tillsammans vid ingången".

På den publicerade filmen syns minst fem personer spotta mot kyrkan innan stenar kastas mot byggnaden.

Liknande händelser med judar som spottat mot kyrkor i Jerusalems gamla stad har inträffat upprepade gånger under de senaste månaderna.

Palestinska högsta presidentkommitté för kyrkliga frågor uppger att man sedan årets början har dokumenterat minst 45 angrepp av israeliska ockupanter och arméstyrkor mot kristna och deras heliga platser.

Även under det israeliska försöket att annektera södra Libanon har attacker mot kristna symboler i de kristna byarna uppmärksammats.

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